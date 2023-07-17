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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اللجنة الفنية: تضرر 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

تضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة لحوائط من عقار آخر، وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

وقال شهود عيان ان العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن، كما تم إخراج مصاب فور انهيار العقار، وأضاف شهود العيان أن انهيار العقار حدث فجرا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي مما تسبب في الانهيار .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد أنها أحد أسباب الانهيار .

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8  متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين، وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى عن وفاة 8  أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

9 سنوات 8 جثث اتخاذ الإجراءات اللازمة 4 طوابق إجراء احترازي اجهزة أجهزة الأم اتخاذ الإجراءات

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