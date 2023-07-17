جمارك برج العرب تُحبط تهريب "برشام إجهاض" داخل "شرابات"

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب ادوية بشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.



وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على خطوط رحلة طيران ايجين القادمة من اثينا صباح اليوم الاثنين، اشتبه رئيس الوردية ومأمور الحركة في الراكبة ( أ.ع.م ) مصرية الجنسية، وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها اشياء تستحق سداد ضريبة جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الاخرى أو تستوجب تقديم موافقة استيرادية ، أجابت بالنفى وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد صحة الاشتباه.



وبالعرض علي متولي أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالإنابة، شكل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة بكل دقة، حيث تبين وجود عدد ٩٠ شريط دواء بشري "Cytotec 200 Mcv"، بإحمالى عدد ١٢٦٠ قرص، وهي أدوية إجهاض كانت موضوعة بشكل مضغوط داخل العلب الخاصة بها داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم اخفائها داخل أحذية باحدى حقائب الراكبة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢٦٠٠٠ جنيه.



وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.