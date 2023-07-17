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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين سر التحالف الوطني: هدفنا خدمة المواطن من خلال برامج تنموية

الدكتورة نهي طلعت
الدكتورة نهي طلعت

قالت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، إن التحالف هدفه تنموي وخدمة المواطن؛ من خلال برامج تنموية تتكامل مع الجهود التي تتم من قبل الدولة.

وأضافت "طلعت"، خلال  مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك مؤسسات وجمعيات أهلية عريقة تعمل فى مصر وكانت بحاجة للتنسيق وتكاتف الجهود لوصول الخدمة لمستحقيها.

وأشارت إلى أن فكرة التحالف جاءت بعد تكليفات الرئيس بأن يكون هناك حوار مجتمعي بين أطراف العمل المجتمعي فى مصر، لافتة إلى أن المجتمع المدني لا يمكن أن يعمل منفصلا عن الحكومة أو القطاع الخاص.

ونوهت بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يهدف للتنسيق ومنع تكرار الخدمة ووصول الخدمات إلى أكبر قطاع للمواطنين؛ من خلال تكامل البرامج وحتى يحقق التحالف الوطني خدمة المواطنين، فضلاً عن دعم التحالف لدعم رضا المواطنين، وهذه الجهود تتكامل مع المبادرة المهمة "حياة كريمة"، ونحن أمام خطوات متسارعة تجعل حياة المواطن أفضل ويشعر بالتحسين في حياته بشكل كبير.

أطراف العمل الدكتورة نهى طلعت الجمعيات الأهلية التحالف الوطنى للعمل التنموى المجتمع المدنى القطاع الخاص

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