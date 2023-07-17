جهاز السادت يطرح مناقصة لحفر 4 آبار مياه أمام المقاولين

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات، عن تنفيذ 4 آبار جديدة في الحقل الجنوبي والشمالي بالمدينة، من خلال مناقصة عامة للشركات المقاولة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المخصصة لأعمال حفر الآبار المياه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز، عند سداد مبلغ 599 جنيهًا، ويتم تقديم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، باسم رئيس جهاز المدينة، وذلك قبل موعد جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأفاد رئيس جهاز مدينة السادات أنه يجب إرفاق تأمين ابتدائي بقيمة 397500 جنيهًا مع المظروف الفني، وأن يتم استكمال نسبة 5% من قيمة العطاء كتأمين نهائي في حال تم الرسو.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو في مقر الجهاز، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس في مقر الجهاز، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة هي الفئة الثالثة لشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه، وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في وقت لاحق.

ويذكر أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، حيث إن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018 الذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والدولية. كما تحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها.