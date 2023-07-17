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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعو التحالف الوطني يتوجهون للعقار المنهار بحدائق القبة لدعم المتضررين

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

في تحرك  فوري وعاجل، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم.

وعلى الفور انتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وكان التحالف قد صرح، في بيان سابق، بأنه تقرر صرف تعويضات مادية عاجلة  بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

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وتقدم التحالف الوطني بالتعازي لأسر الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4  طوابق، وعلى  الفور  انتقلت  قوات  الحماية المدنية  والشرطة  إلى  مكان  البلاغ  في  منطقة حدائق  القبة،  ودفع  مرفق  الإسعاف بسيارتين،  كما  دفع  الحي  بمعدات  لرفع الأنقاض.

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