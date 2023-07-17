«مكنش قصدي».. اعترفات سائق متهم بدهس سيدة في الدقي

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سائق بدهس سيدة فى الدقى، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لتفريغها

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال السائق حيث نفي تعمده فى دهس السيدة مضيفاً ان ما حدث كان دون قصد، كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط السائق المتهم بالاصطدام بدهس سيدة فى الدقى

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بقيام سيارة "ميكروباص" "غير محددة" بالإصطدام بإحدى السيدات بمنطقة الدقى بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالإصطدام بها وإحداث إصابتها ، وذلك حال تواجدها بدائرة القسم.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.