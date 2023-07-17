أسقف أبو قرقاص يرسم 25 "إبصالتس" في كنيسة السيدة العذراء

صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخياري التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 25 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، وألقى كلمة روحية بعنوان "أسباب العثرة".

وكان قد صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، صلوات قداس عيد الرسل، في كنيسة الآباء الرسل التابعة للإيبارشية، وخلاله منح نيافته القس روفائيل لويس رتبة القمصية، وبحضور عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وفي السياق ذاته عمد نيافته 4 أطفال من أبناء الكنيسة، والقى نيافته كلمة روحية بعنوان "عمل القمصية في التدبير"، مقدمًا الشكر للضيوف الذين حضروا هذه المناسبة.

وكان الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، قد صلى القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة عبد الشهيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 46 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس.

كان نيافته قد صلى عشية عيد القديس الأنبا شنودة بالكنيسة ذاتها وتم عمل دورة بأيقونة القديس، تلاه مجموعة فقرات وكلمة روحية بعنوان "ليس لي إنسان".