ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صناع الخير: التحالف الوطنى قفزة نوعية وخطوة جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

مؤسسة صناع الخير للتنمية، واحدة من المؤسسات التي انضمت إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي، بعدما تأكدت المؤسسة أن القانون الخاص بالتحالف والذي أقره مجلس النواب، واعتمده بشكل نهائي، يعتبر قفزة نوعية وسابقة فريدة من نوعها فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري.

خطوة جادة نحو ريادة مصر في العمل الأهلي

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن التحالف الوطني ما هو إلا خطوة جادة نحو الدور الريادي الذي تسعى إليه مصر في العمل الأهلي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات، من شأنها أن تعمل على بناء الجمهورية الجديدة، برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لها.

وأضاف زمزم، أن القانون والذي تم الانتهاء منه في صورة 24 مادة، يضم بين طياته كل الأهداف والطموح الذي يسعى إليه المجتمع المدني التنموي، وكل هذه الأمور من شأنها أن يؤدي إلى تكوين مظلة كبرى ينعم المواطن العادي في ظلالها بكل الخدمات التي يتم توزيعها بشكل عادل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

خطوة نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى

وأشار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى أن التعاون الحالي بين مؤسسات التحالف الوطني، ما هو إلا خطوة نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى، ففي السابق كان يعاني المجتمع المدني التنموي، من العمل فيما يعرف باسم الجزر المنعزلة، دون تنسيق أو تناغم مع باقي المؤسسات الأخرى، بالرغم من أن هذه المؤسسات كان لديها من المقومات ما يؤهلها لذلك.

القانون الذي أقره مجلس الشعب، يأتي في المادة الثانية منه أن جميع مؤسسات التحالف تنعم بالقدرة على تحقيق الإنجازات والخدمات التي تسعى إليها دون تعارض مع المؤسسات الأخرى، ودون تكرار الخدمات أو تشابهها، وكل هذا يتم تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الاستفادة من قدرات الشباب المصري 

وأشار زمزم، إلى المادة الثالثة من القانون ذاته، والتي توجه النظر، ويلف إلى ضرورة وأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع.

ويدعم القانون هذه المؤسسات إلى ضرورة ضم مجموعة أكبر من المتطوعين، وهذه المجموعات الجديدة من شأنها تقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى مختلف المجالات والمحافظات.

أعضاء التحالف الوطني أمين عام التحالف الوطني رئيس مؤسسة صناع الخير إنشاء التحالف الوطني صناع الخير للتنمية

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»