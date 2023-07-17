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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تواصل رفع أنقاض "عقار حدائق القبة" المنهار

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقال محمد عبدالوهاب، رئيس حي حدائق القبة، إنه جرى إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين فحص سلامتهم من قبل الخبراء.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في محيط العقار المنهار؛ للحفاظ على سلامة المارة.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة حادث انهيار العقار ونقل المصابين إلى العلاج العاجل، كما كلف رئيس حي حدائق القبة بمتابعة انهيار العقار وتذليل كل العقبات، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة له ومدى تأثرها من الانهيار.

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