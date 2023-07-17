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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 450 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الإثنين، من ضبط 450 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة بالمحافظات.

وشددت "الداخلية" على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

 

الأجهزة الأمنية ارتداء الخوذة

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