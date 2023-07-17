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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

له قرار ترميم منذ 31 سنة.. مفاجأة فى تحقيقات عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار

كشف مصدر مطلع مفاجأة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن وجار البحث عن ناجين. 

وقال المصدر، إن العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدا فى عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران، وتابع المصدر أن مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجار ضبطه.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار، وإخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

حدائق القبة عقار حدائق القبة انهيار عقار حدائق القبة

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