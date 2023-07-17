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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السلاموني: انتاج 270 مليون رغيف مدعم يوميا بسعر 5 قروش

عبدالغفار السلاموني
عبدالغفار السلاموني

قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لديه الحرص دائمًا على الاهتمام بالمزارع المصرية وتشجيعها على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج. وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأوضح السلاموني في بيان له أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع، ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي. كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأقماح وكذلك المحاصيل المنتجة لزيت الطعام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار عبد الغفار السلاموني إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضًا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ويستفيد من الخبز المدعم 72 مليون مواطن، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج.

 

عبد الغفار السلامونى غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري

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