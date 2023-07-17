الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والمحسوسة بالقاهرة تسجل 41 درجة (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة مئوية.

ونوهت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: إننا نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن امتداد منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس، ويحمل معه كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، ويحدث لها تعديل بقيم الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء مما يسبب ارتفاعا في نسب الرطوبة، ومن ثم تسجل درجات الحرارة نتيجة أعلى تصل من درجتين لـ3 درجات.

درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين لـ3 درجات.