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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط حشيش وهيروين بحوزة 5 تجار مخدرات بدمياط

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وقسم شرطة (أول دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 4 متهمين "لعدد 2منهم معلومات جنائية".

الامن العام أمن دمياط حملة أمنية

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