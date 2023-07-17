الداخلية تضبط حشيش وهيروين بحوزة 5 تجار مخدرات بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وقسم شرطة (أول دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 4 متهمين "لعدد 2منهم معلومات جنائية".