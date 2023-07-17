الأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس نادر ماهر بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس منح الدرجة الإيبودياكونية للشماس نادر ماهر، وذلك بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.

وشارك في الصلاة الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، والأب يوسف غالي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بجاهين، وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "دعوة للملكوت".

هذا وشارك سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في احتفالية "في حب مصر"، التي نظمها فريق ترانيم "الخبر السار"، وذلك بكلية رمسيس للبنات.

وافتتح سيادة المطران الاحتفالية بالصلاة للرب يسوع، والصلاة من أجل مصر، والسلام في العالم. تضمنت الأمسية الاحتفالية عددًا من الترانيم الروحية المتنوعة، قدمها الفريق الكاثوليكي.