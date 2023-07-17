برلمانى: كلمة الرئيس بقمة نيروبى عكست رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتها التنموية "النيباد"

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي عكست رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتها التنموية «النيباد» على مدار العامين المقبلين، والتي أوضحت أهداف مصر خلال رئاستها النيباد، والتي ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى حدد الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية، بما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسى كان واضحًا وصريحًا كعادته دائمًا في استعراض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين، وهي سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية «2024- 2034»، واستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعى لتعزيز دور القطاع الصناعى في الدول الإفريقية، والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.

وأوضح النائب أحمد عاشور الأهمية الكبيرة لاقتراح الرئيس السيسي بتبنى مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة فريق إفريقيا لحشد الموارد، وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الإفريقية، وتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.