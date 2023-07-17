تقديم 18 ألفا و500 خدمة خلال حملة "100 يوم صحة" بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تقديم 18 ألفا و500 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد، في جميع مراكز المحافظة وذلك من خلال الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية والتي قدمت 287 ألفا و21 خدمة طبية منذ انطلاقها وحتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى، أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة" إلى جانب تنفيذ خدمات التثقيف الصحي لنحو 4512 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5989 منتفع، بينما استفادت 6549 سيدة من مبادرة صحة المرأة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن سيارات القوافل الطبية المتواجدة بإدارات الخدمات الطبية قدمت لعدد 521 حالة والعلاج لعدد 417 منهم إلى جانب فحص 778طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات،

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم فحص 399 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3123 منتفعة فضلاً عن تقديم الخدمات لعدد 145 مواطن ضمن مبادرة كبار السن و 234 منتفع ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.