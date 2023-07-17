التحالف الوطنى يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بأسوان (صور)

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية، عددًا من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

شملت الاحتفالية افتتاح مسجدي الكويت والتقوى ووحدة تنقية مياه الشرب بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وكذلك الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب بقرية غرب أسوان، بجانب توزيع مراكب صيد حديثة لأهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو باستثمارات خيرية تنموية بلغت 10 ملايين جنيه.

حضر الاحتفالية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والدكتورة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

في هذا الصدد قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن الاحتفالية تضمنت افتتاح مسجد الكويت والذى تم تشييده من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية على مساحة 140 م2، ويسع 400 مصل، بجانب افتتاح مسجد التقوى بعد رفع كفاءته وإعادة إعماره على مساحة 150 م2، ويسع 420 مصل، وكذلك افتتاح محطة تنقية مياه الشرب سعة 21.5 لتر مكعب / يوم لخدمة أهالى قرية بلانة بنصر النوبة، بالإضافة إلى توزيع 24 مركب صيد حديثة بمستلزماتهم على صغار الصيادين من أهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو فضلاً عن إطلاق مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية، الذى يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات النوبة مع تدريب السيدات المعيلات على أحدث تقنيات العمل وتزويدهم بأحدث الأدوات وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة بما يساهم فى تأمين مصدر دخل لهم واستثمار مهاراتهم في تطوير حرفهم.

وأشار زمزم إلى أن اختيار قرى أسوان لتنفيذ تلك المشروعات التنموية جاء لكونها من أكثر القرى احتياجا على مستوى الجمهورية وكذلك اختيار مشروع مراكب الصيد لملائمته طبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشاراً داخل القرى المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

كما أكدت الدكتورة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بقرى أسوان تُعد هدية من الشعب الكويتي لأشقائهم المصريين كما تأتي ضمن استراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية.