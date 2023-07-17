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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين أمس الأحد عن إدخال عبوة "شواظ 1" المضادة للدروع في وسائل القتال التي تستخدمها ضد الجيش الإسرائيلي، وقالت القسام في بيان إن مقاتليها استخدموا هذا النوع من القنابل في جنين حيث "فجروا إحداها في آلية للجيش الإسرائيلي" خلال العملية الأخيرة، ولفتوا الى أن هذه العبوة ذات قدرة تدميرية.

ما صفات "شواظ 1"؟

شواظ هي عبوة ناسفة فلسطينية يتم تصنيعها بشكل أساسي في (غزة)، مضادة للدبابات والعربيات العسكرية والأفراد، صنعت محلياً في وحدة التصنيع التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وبدأت بشكل عام صناعة العبوات الفلسطينية من بداية الانتفاضة في الأقصى وتطورت بمرور السنوات، يوجد الآن شواظ 1، شواظ 2، شواظ 3، شواظ 4، شواظ 5، شواظ 6، حتى شواظ 7

أوائل هذه النماذج (شواظ -1) كانت العبوة التي كانت تحتوي على أربعين كيلو جرام من المواد المتفجرة شديدة الانفجار وتم تطوير هذه العبوات بسلسلة من العبوات الأخرى.

عبوة شواظ (آخر نسخة -7-) تحتوي على ثلاثة كيلو ونصف من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، يمكنها اختراق حديد سمكه 38 سم في تسع قطع كل قطعة سمكها خمسة سنتيمتر، المسافة بين العبوة وبين الحديد ستين سنتيمتر تقريبا دبابة.

استخدامات سابقة

أفادت تقارير صحفية أن شواظ 1 الذي أدخل حديثاً إلى جنين يتمتع بقدرات خارقة للدروع، ويبدو أن "شواظ 1" (اللهب) يشبه الأجهزة التي استخدمتها القوات العراقية ضد القوات الأمريكية بعد احتلالها العراق، واستخدمه حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

هذه الأجهزة تمتلك قدرات لاختراق لـ200 ميلليمتر من الفولاذ، بحسب البيانات العسكرية الأمريكية، ويتكون الجهاز الخارق للدروع من علبة تحتوي على مادة متفجرة ومغطاة ببطانة على شكل مخروطي الشكل، وهي تستهدف البطانة في الهدف كونها الجزء الأضعف في الجهاز.

كيف ستُستخدم؟

امتلاك مثل هذه القدرات الهندسية سيسمح للنشطاء الفلسطينيين في جنين من استهداف المركبات العسكرية الإسرائيلية المدرعة من مسافات أطول من الذي تتيحه العبوات التقليدية، هذه العبوات توضع على جوانب الطريق، وهذا يضطر المركبات الى الإبطاء أو التوقف. 

شواظ 1 كتائب القسام حماس إسرائيل ​الجيش الإسرائيلي جنين

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"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

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