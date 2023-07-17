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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة: مرسى مطروح تجمع بين كل أنواع السياحة (فيديو)

جريدة الدستور

قالت راندة العدوي، الخبيرة السياحية، إن مرسى مطروح المحافظة الوحيدة التي تجمع بين كل أنواع السياحة، منها السياحة الثقافية، والشاطئية، والعلاجية، والبيئية، وهذا ليس موجودا في كل المحافظات، حيث إن كل محافظة تتميز بنوعها الخاص، مثل الأقصر تتميز بالسياحة الثقافية، والإسكندرية سياحة ثقافية وشاطئية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرسى مطروح كانت واجهة لاسترخاء الملوك والأمراء في عهد القدماء المصريين، موضحة أن مرسى مطروح بها زخم من المزارات مثل متحف "روميل"، والبيت السيوي، والعلمين، ومعبد رمسيس الثاني، وحمام كليوباترا، والممشى الزجاجي الذي يستمتع به كل المصريين، وغيرها.

وأوضحت العدوي، أن مرسى مطروح تتميز بأنها تناسب جميع شرائح المجتمع، بسبب شواطئها المفتوحة، والفنادق المختلفة، حيث إنها من المحافظات التي تتميز بثقلها السياحي، وستكون على الخريطة السياحية بشكل قوي جدا خلال الفترة المقبلة.

 

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