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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء في نص التهئة:تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هـ أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنياً لكم موفور الصحة والعافية.

وأضاف: أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة.. حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.                         

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ برقية تهنئة عبدالفتاح السيسي العام الهجري الجديد

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