استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية، قرارا بشأن إبعاد أوزباكستانيين الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحمل القرار رقم 1130 لسنة 2023.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية وحمل رقم 1130 لسنة 2023، بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/6/13 بشأن طلب إبعاد اثنين أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في الماد الأولى يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من / I-RAKHMATILLO، RAKHIMION UGLI YULDASHEV أوزباكستاني الجنسية - مواليد (2001/2/10)، وIKROMIDDIN ABRORIDDIN UGLI KARIMOV مواليد 3/26/2003