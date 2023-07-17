بكين تعلن معارضتها لزيارة نائب رئيسة تايوان لواشنطن

أعلنت السلطات في بكين معارضتها لزيارة نائب رئيسة تايوان المقررة الشهر المقبل لواشنطن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

يأتي ذلك عقب ذكر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن ثمة تقارير متداولة بشأن تفاوض مسئولين أمريكيين مع نظرائهم في تايوان لإعادة شراء ما يقرب من 12 منظومة دفاع "هوك" الصاروخية الأمريكية من تايبيه، مع نحو مائة قاذفة، وهي منظومة استغنت عنها القوات التايوانية في عام 2015 واستبدلتها بمنظومة صواريخ أرض- جو محلية الصنع.

و"هوك" هي منظومة صواريخ أرض- جو أمريكية الصنع متوسطة المدى، وإذا صحَت التقارير، فإنها ستصبح العمود الفقري لشبكة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وبحسب التقارير، فإن الولايات المتحدة تخطط لمنح أوكرانيا مائة أو نحو ذلك من منظومة "هوك" بالإضافة إلى الصواريخ والمعدات المرتبطة بها، بما في ذلك الرادارات.

ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن تلك المنظومة من شأنها أن تساعد كييف على حل أزمة تلوح في الأفق، وهي النفاد الوشيك لمخزونات المنظومات السوفيتية الصنع "إس- 300" و"بوك"، وهي منظومات اعتمدت عليها أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وخلال 17 شهرًا من القتال العنيف، فقدت أوكرانيا حوالي 60 قاذفة من طراز "إس- 300"، ونحو 15 من قاذفات "بوك" أمام الصواريخ والمدفعية الروسية.