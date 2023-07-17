أبطال "مطرح مطروح" يحتفلون بإطلاق الفيلم في عرض خاص.. غدا

قررت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي الجديد «مطرح مطروح» إقامة عرض خاص للفيلم الجديد بإحدى السينيمات الكبيرة في السابعة من مساء غدا الثلاثاء تمهيدا لعرضه تجاريا بدءًا من الأربعاء بدور العرض المصرية.

فيلم مطرح مطروح

ويقام العرض الخاص بوجود الفنان محمود حميدة وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر وكريم عفيفي وعدد من النجوم من أصدقاء طاقم العمل.

أبطال فيلم مطرح مطروح

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «مطرح مطروح» الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «بحب اتنين سوا» وطرحت أغنية «بحب اتنين سوا» بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.



يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من “محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.



وسيطرت حالة من البهجة والكوميديا على البرومو الذي شاركه الفنان كريم عفيفي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام كنوع من الترويج له، وعلق قائلاً: "الإعلان الأول لفيلم #مطرح_مطروح قريبا أوووى".