سنغافورة والولايات المتحدة واليابان فى مقدمة دول الدين العام للفرد

كشف تحليل لبيانات الأمم المتحدة قامت به وكالة "نوفوستي"، عن أنه تم تسجيل أكبر مؤشر للدين العام للفرد في عام 2022 في سنغافورة والولايات المتحدة واليابان، وأشار التحليل إلى أن روسيا جاءت في المرتبة 94 في هذه القائمة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، احتلت روسيا في العام الماضي المرتبة 94 بمؤشر 2980 دولارا، وخلال ذلك دلت معطيات وزارة المالية وهيئة الإحصاء الروسية على أن حجم الدين العام في روسيا يبلغ 22.8 تريليون روبل، أو 324.4 مليار دولار، مع عدد سكان 146.447 مليون نسمة، وهو ما يعني أن المؤشر يبلغ 155.8 ألف روبل، أو 2.2 ألف دولار.

ووفقا للدراسة، في العام الماضي تصدرت سنغافورة هذه القائمة، بشكل مطلق وبفارق كبير عن الدول الأخرى، حيث بلغ نصيب الفرد من دينها العام 117.4 ألف دولار، وجاءت ثانية الولايات المتحدة بمؤشر 93 ألف دولار، ومن ثم اليابان 88.4 ألف دولار.

وفي المركزين الرابع والخامس كندا (58.9 ألف دولار) وبلجيكا (52.6 ألف دولار). بعد ذلك جاءت في القائمة أيسلندا (51.2 ألف دولار) وإيطاليا (49.2 ألف دولار) وفرنسا (47.1 ألف دولار) وأيرلندا (47.1 ألف دولار) وبريطانيا (46.6 ألف دولار).

وفي المراكز الثلاثين الأولى أيضا، على سبيل المثال، النرويج (42.1 ألف دولار)، وأستراليا (36.5 ألف دولار)، وسويسرا (36.2 ألف دولار) وألمانيا (32.6 ألف دولار).

ومن بين دول بريكس، سجلت الصين أعلى مؤشر للدين العام للفرد في عام 2022 -عند مستوى 9.9 ألف دولار(شغلت الصين المرتبة 47 عالميا في هذا المؤشر). وجاءت البرازيل في المركز 57 بمؤشر قدره 7.7 ألف دولار، وجنوب إفريقيا في المركز رقم 75، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدين العام 4700 دولار، والهند في المرتبة 112 بقيمة 2000 دولار.