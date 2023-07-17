الزراعة: بدء حصاد الأرز 20 أغسطس.. والمحصول جيد ويبشر بإنتاج وفير

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حصاد محصول الأرز سيبدأ رسميًا في الأسبوع الأول من سبتمبر للأصناف المبكرة، بينما يتم حصاد بعض المساحات في 20 أغسطس المقبل. ويتم حصاد الأصناف "جيزة 75" عمر 125 يوما في أول سبتمبر المقبل، بينما يتم حصاد المساحات الكبيرة المؤثرة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير انخفضت من 19 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن، بينما انخفضت أسعار الأرز الأبيض من 28 ألف جنيه للطن إلى 20 ألف جنيه للطن.

وقال "الرفاعي" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم زراعة مليون و100 ألف فدان بمحصول الأرز بشكل رسمي، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارتا الزراعة والري. وهناك مساحات مخالفة تمت زراعتها بالفعل ولم يتم حصرها حتى الآن، ومن المتوقع زيادة هذه المساحات المخالفة هذا العام، وزيادة المحصول والإنتاج معًا. كما أشار إلى أن زراعة محصول الأرز بدأت مبكرًا هذا العام، نتيجة حصاد محصول القمح مبكرًا وإخلاء الأرض من الزراعة، مما أعطى فرصة لحصاد الأرز مبكرًا هذا العام.

وأوضح رئيس قسم بحوث الأرز، أن أصناف الأرز السوبر 300 تم زراعتها متأخرة في شهر يونيو الماضي وسيتم حصادها في منتصف أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن محصول الأرز حالته جيدة ونحن نتابع أمراض اللفحة ونوصي بالعلاج للإصلاح في المحافظات، ومقاومة الحشائش وإضافة الأسمدة في موعدها، خاصةً الأصناف المبكرة النضج، وأن حالة المحصول جيدة ويبشر بإنتاج وفير.