انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بالهرم

أمرت نيابة الجيزة الكلية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالهرم، والوقوف على سبب الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.