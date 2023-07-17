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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

مع بدء أول التعاملات الصباحية حرص عشاق الذهب والشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهد ثبات متواصل في أسواق الصاغة ببداية تعاملات اليوم الصباحية سجلته أسعار الذهب اليوم بمصر بشكل متواصل، وسط هدوء بالطلب على المعدن الأصفر، وذلك مع استمرار توقف التداولات ببورصة المعادن الدولية وعدم تغير سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير  سعر الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية.

وقالت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب بمصر مازال أقل من سعره العالمي، وعلى أن تبدل التعاملات اليوم الاثنين عقب ثبات سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند  2180 جنيها للجرام غير شامل المصنعية

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيهًا)

واستقر اليوم الإثنين سعر جرام الذهب عيار 24  ، ليسجل الاعلى في مصر  بالتعاملات عند  2492 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الثبات بشكل ملحوظ  ليبلغ 2180 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيهًا)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر، ليبلغ نحو 17440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما بدات محال الصاغة تعاملاتها اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ قيمة 77252 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

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سعر كيلو الذهب اليوم 

فيما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين عيار 24 حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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