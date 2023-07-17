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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل: المليشيات السودانية أصبحت عصابات تحارب المواطنين وتستولى على منازلهم

الحرب في السودان
الحرب في السودان

قال مجدي عبدالعزيز، كاتب ومحلل سياسي، إن الحرب في السودان الآن لم تعد بين القوات المسلحة فقط ولكن الميليشيا أصبحت تحارب المواطنين، مؤكدًا أنه إذا أردنا وقف إطلاق النار فلابد أن تخرج المليشيات من المستشفيات والمنازل.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الميليشيا تؤكد كل يوم أنها تقوم بأعمال غوغائية بعد قيامها بالاستيلاء على منازل المواطنين ونهب المحال التجارية، مؤكدًا أن الميليشيا تحولت لعصابات وهذا يعقد من مهمة التفاوض الآن والتعويل الكبير هو وجود مجموعة من الترتيبات للتواصل مع كافة الأطراف.

 

لايوجد تفاوض حتى تتحقق الشروط

وأكد أنه لا يوجد مفاوضات الآن وهذا ما قاله القائد العام للجيش السوداني، كما أن الوفد العسكري الموجود بجدة تفويضه محدد بالترتيبات العسكرية والإنسانية ومرور الإغاثة ووقف اطلاق النار وهذه الشروط لم ينفذ منها شرط واحد وفقًا لما قاله القائد العام خلال حديثه مع الرئيس الكيني أنه لا يوجد تفاوض حتى تتحقق الشروط، موضحًا أن العملية العسكرية ستمضي لإخراج المليشيا من البيوت.

محلل سياسي المليشيا تحارب المواطنين عصابات تفاوض العملية العسكرية

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