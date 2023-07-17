"الناس وشها مبسوط".. الحسيني: "أجواء العلمين تنسيك الحر"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تمر بموجة حارة صعبة، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة عالية جدًا.

وعن طقس مدينة العلمين الجديدة، قال الحسيني خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "الدنيا هناك كانت حر مفيش خلاف والرطوبة عالية مش هضحك على نفسي، لكن الجو العام ينسيك كل ده خالص".

وأضاف: "الجو العام في مدينة العلمين الجديدة مبهج وحلو مليان فرحة، والناس اللي هناك بيستمتعوا بالمكان جدًا والمزيكا والفعاليات وشهم مبسوط جدًا".

وتابع: "الناس هناك بتبص للمدينة وتبتسم حاسين بالإنجاز اللي حصل في العلمين الجديدة"، مشيرًا إلى أن منطقة العلمين كان يُطلق عليها "حدائق الشيطان" بسبب الألغام الأرضية وتحولت إلى مدينة الأحلام اليوم.

واستكمل: "مستعد أطلع لتقديم البرنامج الـ7 أيام من العلمين الجديدة، لو ينفع أطلع كل يوم هوافق".