"خطر يهدد الأطفال".. كيفية الوقاية من ضربات الشمس خلال الموجة الحارة؟

تعتبر موجة الحر الشديدة من الظواهر الجوية التي تؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان، حيث تعد هذه الموجة مصدرًا للقلق والارتباك للكثيرين، حيث يتعرض الجسم لظروف حارة غير معتادة يصعب التكيف معها.

إحدى أبرز آثار موجة الحر الشديدة على جسم الإنسان هي الاحترار الزائد للجسم، وهو ما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الجسم فوق مستوى طبيعي، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي موجة الحر الشديدة إلى اضطرابات في عمل الجهاز القلبي الوعائي، حيث يزداد تحمل القلب بسبب زيادة الحمل على معظم الأعضاء في الجسم.

كما يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره موقع "commhealthcare" الطبي.

تُعد ضربة الشمس من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تصيب الأشخاص في فصل الصيف، وتحدث نتيجة التعرض المفرط للشمس وارتفاع درجة الحرارة، تعتبر ضربة الشمس مشكلة خطيرة تحتاج إلى اهتمام ووقاية لتجنب حدوثها. لذلك، يجب أن نفهم كيفية الوقاية من ضربة الشمس واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسنا وأحبائنا.

كيفية الوقاية من ضربة الشمس خلال الموجة الحارة:

تعتبر ضربة الشمس حالة صحية خطيرة قد تؤثر على الجسم بشكل سلبي، فعندما يكون الجسم معرضًا للشمس لفترة طويلة دون واقي شمس أو إجراءات وقائية، يتعرض لأشعة الشمس الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، وتؤثر على نظام التبريد الطبيعي للجسم، لتجنب ضربة الشمس، يجب اتباع الإرشادات التالية:

استخدام واقي الشمس:

يجب وضع واقي الشمس على الجلد المكشوف قبل التعرض لأشعة الشمس، حيث يجب أن يستخدم واقي الشمس الذي يناسب نوع بشرتك ومستوى حماية SPF المناسب.

تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقاتها القوية:

عندما تكون الشمس في أعلى درجاتها، لا تخرج بدون واقي الشمس، يُفضل تجنب التعرض للشمس من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

ارتداء الملابس المناسبة:

ينصح بارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من الألياف الطبيعية خلال فصل الصيف، يفضل ارتداء القبعات والنظارات الشمسية لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس المباشرة.

شرب كميات كافية من الماء:

تعد السوائل الكافية مهمة لمنع الجفاف والتعرق الشديد، يجب شرب الماء بانتظام حتى في حالة عدم العطش، كما يجب البقاء في ظل الشجرة أو استخدام مظلة لحماية الجسم من أشعة الشمس الحارقة، لذا ينصح بالاستراحة في أماكن باردة ومظللة بشكل منتظم.