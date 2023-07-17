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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المهرجان الثالث للمانجو (صور)

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو

شهد افتتاح المهرجان السنوى الـ3  لمانجو أسوان 2023، مساء الأحد، توزيع عبوات صغيرة من "آيس كريم" المانجا الطبيعي على هامش الافتتاح.

وحرص المشاركين فى مهرجان المانجو على تقديم عبوات "آيس كريم" المانجا المصنع من فاكهة المانجا لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، و الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ومرافقيهم خلال الجولة، لتذوقه كضيفة خلال جولتهم داخل المهرجان السنوى الـ3  لمانجو أسوان 2023.

وتوافد عدد كبير  على تذوق عبوات "آيس كريم" المانجا المصنع من فاكهة المانجا للاستمتاع بتناول مثلجات معتمدة فى تصنيعها على ثمار المانجا الطبيعية، معبرين عن الرضا عن مذاقها الجيد والمميز.

كما حرصت محافظة أسوان علي توزيع اكواب من عصير المانجا الطبيعي على المواطنين لتجربة مذاقها الطبيعي خلال تجولهم أثناء فعاليات المهرجان.

وافتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، والذي يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالي، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلًا عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية، و17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.

وشهد فعاليات احتفال افتتاح مهرجان المانجا السنوى الـ3 فى أسوان بحديقة الشيراتون وسط المدينة،  اطلاق البالونات وعروض الفرق الشعبية النوبية، و عزف نغمات المزمار البلدى، وسط أجواء احتفالية مبهرة.

يأتي ذلك في إطار سعي محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديًا.

ويضم المهرجان عدد 17 عرض من الفاكهة المانجو من القرى المختلفة التي تشتهر بزراعة المانجا في محافظة أسوان.

ويضم مهرجان المانجو أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

جدير بالذكر، أن أنهت محافظة أسوان استعداداتها لافتتاح فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
فعاليات المهرجان الثالث للمانجو
أسوان استعدادات افتتاح المهرجان مهرجان المانجو ايس كريم عصير المانجا

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