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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فوائد الأطعمة الغنية بالألياف لجسم الإنسان والجهاز الهضمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الألياف جزءًا هامًا من النظام الغذائي الصحي، إلا أنها غالبًا ما يتم تجاهلها في التغذية اليومية، حيث تعد الألياف أحد أنواع الكربوهيدرات التي لا يتم هضمها في الجهاز الهضمي، بل تمر عبره دون إحداث أي تغييرات. 

ووفقًا لما ذكره موقع "commhealthcare" الخاص بالتغذية، يتم العثور على الألياف في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، حيث تلعب الألياف العديد من الأدوار الحاسمة في الصحة العامة ويعتبر تناولها جزءًا هامًا من نظام غذائي متوازن.

دعم صحة الجهاز الهضمي:

تعمل الألياف على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي عن طريق زيادة حجم البراز وتحسين حركة الأمعاء، مما يمنع الإمساك ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القولون والقولون العصبي.

السيطرة على مستويات السكر في الدم: 

تساعد الألياف القابلة للذوبان في تباطؤ امتصاص السكر في الدم مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع.

الحفاظ على وزن صحي: 

نظرًا لأن الألياف تعطي شعورًا سريعًا بالشبع، فهي تساعد في السيطرة على الشهية والحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الألياف مضغًا جيدًا مما يحسن عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية.

خفض مستويات الكولسترول: 

توجد أدلة على أن تناول الألياف الغذائية القابلة للذوبان، بما في ذلك الألياف الموجودة في الشوفان والفاصوليا، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة البشرة: الألياف لها تأثير إيجابي على صحة البشرة، حيث تزود خلايا الجلد بالتغذية اللازمة وتساهم في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

أكد الخبراء، أن الألياف الغذائية تلعب دورًا حاسمًا في الصحة العامة، ومع ذلك، يجب الحرص على زيادة تناول الألياف تدريجيًا لتفادي المشاكل الهضمية المحتملة، كما ينصح بالاستشارة مع أخصائي تغذية لتحديد احتياجات الألياف الخاصة بك وتطبيقها في نظامك الغذائي بشكل مناسب.

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