الزمالك يتقدم على فاركو بهدفين فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الثاني من مباراته أمام فاركو بالتقدم بهدفين دون رد ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الزمالك سيد نيمار في الدقيقة 26 وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي من أجل التسجيل لكن دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 15 محمد أشرف روقا أرسل تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر لخارج الملعب.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق سيد عبدالله نيمار بعد تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين مع عمر جابر ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس.

وأحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد خطأ فادح من دفاع فاركو والحارس محمد سعيد.

في الدقيقة 39 زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 41 سيف الدين الجزيري انطلق بالكرة خلف المدافعين وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس، ولكن تألق الحارس محمد سعيد شيكا ونجح في التصدي للكرة.