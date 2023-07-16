ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتقدم على فاركو بهدفين فى الشوط الأول

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الثاني من مباراته أمام فاركو بالتقدم بهدفين دون رد ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الزمالك سيد نيمار في الدقيقة 26 وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي من أجل التسجيل لكن دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 15 محمد أشرف روقا أرسل تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر لخارج الملعب.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق سيد عبدالله نيمار بعد  تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين مع عمر جابر ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس.

وأحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد خطأ فادح من دفاع فاركو والحارس محمد سعيد.

في الدقيقة 39 زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 41 سيف الدين الجزيري انطلق بالكرة خلف المدافعين وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس، ولكن تألق الحارس محمد سعيد شيكا ونجح في التصدي للكرة.

الزمالك فاركو مباراة الزمالك وفاركو سيد نيمار إبراهيما نداي الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز