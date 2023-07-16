مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة طورت الوحدة الطبية لخدمة الأهالي

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال الوحدة الصحية داخل قرية حاجر مشطا التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، كما أدخلت الأجهزة الحديثة لها وتوفير أطباء على في مختلف التخصصات الطبية للكشف الدقيق على المرضى، كما نظمت المبادرة القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرية لتقديم الكشف والعلاج اللازم للمرضى بالمجان.

المبادرة طورت الوحدة الطبية لخدمة الأهالي

«سعد الدين يونس» يقطن في قرية حاجر مشطا التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، عانى كثيرًا هو وسكان القرية بسبب عدم وجود بنية تحتية داخل القرية، كما أن تدهور الخدمات الطبية داخل القرية زاد الأمر سوءًا بين السكان وخصوصًا المرضى، وتمنى فقط أن ينتهي تلك المشكلة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت حلم السكان بتطوير جميع الخدمات.

وقال«سعد» خلال حديثه مع «الدستور» إن سكان القرية عانوا كثيرًا ولسنوات طويلة من غياب البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الصحية، ما كان يضطر المرضى وذويهم السفر إلى المركز لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، الأمر الذي كان يُزيد من عبء المرض ويكلفهم الكثير من الجهد والمال.

وذكر أن المبادرة الرئاسية جاءت بالخير وحققت كل ما يريده السكان ، كما أنها عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، وإنشاء منظومة صرف صحي متميزة ومحطات صرف لخدمة المنطقة والسكان، بالإضافة إلى العمل على رصف الطرق وإنارتها وتوصيل مياه الشرب النظيفة بعد تجديد الشبكة.

وأضاف أن المبادرة نظمت عددًا من القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرية للبحث عن المريض وتقديم له الكشف والعلاج بالمجان، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان ووفروا لهم الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان.