وزيرة البيئة: كلمة الرئيس السيسي في نيروبي بها مجموعة من المحاور المهمة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيروبي اليوم بها مجموعة من المحاور المهمة الخاصة بتغير المناخ، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة تغير المناخ.

وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن مصر تسير في مسارها الطبيعي بشأن مواجهة تغير المناخ، مؤكدة أن مصر ملتزمة باتفاقاتها بشأن تغير المناخ.

وأوضحت أن مصر قامت بتحديث خطة المساهمات المحددة لزيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن أوروبا تعمل على تسريع خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري، كما أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ خطة لحماية السواحل لمسافة 50 كيلومتر.

وأكدت وزيرة البيئة أن أي مشروع يتم تنفيذه في مصر، يتم معرفة مسار السيول المتوقعة فيه.

وتابعت: "نجحنا في زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات، كما لدينا مشروعات متعددة في الهيدروجين الأخضر".

كما بينت أن زيادة استخدامات النقل الكهربائي وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يأتي ضمن مشروع المساهمات الوطنية، لافتة إلى أن محطة الجبل الأصفر تهدف لمعالجة المياه لإعادة استخدامها في الزراعة.