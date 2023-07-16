مارك كيميت: أمريكا لن تزود أوكرانيا بأسلحة متطورة حتى لا تستفز روسيا

قال مارك كيميت، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن قرار الولايات المتحدة بتدريب المقاتلين الأوكران على طائرات F16 ليس بالضرورة أنها ستمنحها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن فترة التدريب تتجاوز العام.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة يوجد بها معارضين للحرب الأوكرانية ومؤيدين، ومنهم سياسيين بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تغير استراتيجيتها القتالية بعد الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا في المعدات القتالية.

تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى وطائرات

وتابع، أنه سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى وطائرات وسيتم تقديم معدات لها وليس بالضرورة أن تكون أسلحة متطورة للغاية حتى لا تستفز القوات الروسية لأن هذا قد ينطوي على مواجهة بين روسيا وحلف الأطلنطي.

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لو لم يقدموا الأسلحة لأوكرانيا لكانت قد انهزمت منذ عام مضى، مشيرًا إلى أن هناك دور يجب أن تلعبه الولايات المتحدة وحلفائها من أجل عدم هزيمة أوكرانيا، وهذا الدور يتمثل في دعم أوكرانيا طالما كانت في حالة حرب مع روسيا، أو أي قرار ستقوم به أوكرانيا فهو قرار سيادي خاص بها وسنساندها بأي صورة كانت.