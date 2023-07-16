ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مارك كيميت: أمريكا لن تزود أوكرانيا بأسلحة متطورة حتى لا تستفز روسيا

مارك كيميت
مارك كيميت

قال مارك كيميت، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن قرار الولايات المتحدة بتدريب المقاتلين الأوكران على طائرات F16 ليس بالضرورة أنها ستمنحها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن فترة التدريب تتجاوز العام.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة يوجد بها معارضين للحرب الأوكرانية ومؤيدين، ومنهم سياسيين بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تغير استراتيجيتها القتالية بعد الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا في المعدات القتالية.

تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى وطائرات

وتابع، أنه سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى وطائرات وسيتم تقديم معدات لها وليس بالضرورة أن تكون أسلحة متطورة للغاية حتى لا تستفز القوات الروسية لأن هذا قد ينطوي على مواجهة بين روسيا وحلف الأطلنطي. 

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لو لم يقدموا الأسلحة لأوكرانيا لكانت قد انهزمت منذ عام مضى، مشيرًا إلى أن هناك دور يجب أن تلعبه الولايات المتحدة وحلفائها من أجل عدم هزيمة أوكرانيا، وهذا الدور يتمثل في دعم أوكرانيا طالما كانت في حالة حرب مع روسيا، أو أي قرار ستقوم به أوكرانيا فهو قرار سيادي خاص بها وسنساندها بأي صورة كانت. 

مارك كيميت أوكرانيا القوات الروسية روسيا الولايات المتحدة أسلحة متطورة تستفز

مواد متعلقة

لماذا لم تنجح قمة الناتو فيلنيوس بتحديد موعد انضمام أوكرانيا للحلف؟

أوكرانيا تعلن عن تأهب جوي في 6 مقاطعات بالبلاد

بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية ضد أوكرانيا

عبدالحليم قنديل: أمريكا تريد أن تجعل من أوكرانيا أفغانستان لروسيا

زيلينسكى: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولى لاستعادة السلام

"النواب الأمريكى" يرفض تعديلًا حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

محافظة الجيزة توضح حقيقة إزالة كوبرى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز