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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تعرف الكليات التي تتطلب اختبار قدرات وطريقة التسجيل

اختبار قدرات
اختبار قدرات

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق، إن اختبارات  القدرات بدأت من أمس السبت وتنتهي يوم 27 يوليو الجاري، وعلى  أي طالب يريد الالتحاق بكلية من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات، يسجل لتحديد موعد له لإجراء الاختبار.

وعن كيفية معرفة ما إن كان الطالب يحتاج لاختبار قدرات، أم لا للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها، قال عطا، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني، بالرقم القومي ورقم الجلوس ، تفتح صفحته، يختار الكلية التي يرغب الالتحاق بها، وسيحدد له ميعاد الامتحان ومكان الكلية، يطبع الإيصال، ويتوجه للكلية يخضع للامتحان. 

إلغاء اختبار القدرات لكلية الإعلام ومعاهد التمريض

ولفت إلى أن الوزير ألغى امتحان القدرات لكلية الإعلام، والتمريض، ومعاهد التمريض ومعاهد الفنية الصحية للتمريض، وذلك بعد تشكيل لجنة درست موضوع القدرات، ورأت أنه لا داعي لامتحان قدرات في الإعلام والتمريض.

الكليات التي تحتاج لاختبار قدرات 

وأوضح أن اللجنة رأت أن يبقى اختبار القدرات لكليات تتطلب مهارة معينة، ولا يكفي للالتحاق بها المجموع، مثل الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية النوعية. 

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