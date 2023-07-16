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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كارلوس ألكاراز بطلًا لبطولة ويمبلدون المفتوحة بفوزه على نوفاك دجوكوفيتش

كارلوس ألكاراز
كارلوس ألكاراز

تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلًا لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل 2، في المباراة النهائية التي جمعتهما، والتي استمرت قرابة الـ5 ساعات تحديدًا 4 ساعات و46 دقيقة.

كارلوس ألكاراز بدأ المباراة بشكل سيئ، وخسر أول مجموعة بسهولة بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط وحيد، خلال 35 دقيقة فقط.

وفي المجموعة الثانية، استرد ألكاراز عافيته، ونجح في الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 أشواط مقابل 6، في زمن قدره ساعة و26 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة، استطاع ألكاراز الفوز بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط، في مجموعة شهدت حسمه لشوط استمر 27 دقيقة.

وعاد دجوكوفيتش ليحسم المجموعة الرابعة لصالحه، بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، في 56 دقيقة.

وفي المجموعة الخامسة الفاصلة، فاز ألكاراز بنتيجة 6 أشواط مقابل 4، في 49 دقيقة، ليُتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويمبلدون كارلوس ألكاراز نوفاك دجوكوفيتش ألكاراز دجوكوفيتش

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