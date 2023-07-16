الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بيان قبيلة المحافيظ التي ينتمي إليها المتوفى حفيظ حوية، في الحادث المعروف بـ"أحداث براني".

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البيان تضمن شكر أفراد القبيلة لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث.

كما أكد بيان قبيلة المحافيظ أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بين القبيلة وبين أجهزة الدولة، وأن القبيلة ترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة، والتأكيد على عدم الانسياق وراء الأغراض الخبيثة للجماعة الإرهابية، وأن الجميع في مصر يد واحدة تثق في القضاء.

وعلق الباز على بيان قبيلة المحافيظ قائلًا: "بيان هذه القبيلة الوطنية صفعة على قفا الجماعة الإرهابية وإعلامييها ولجانها، ورسالة للناس بالنظر للأحداث التي تحدث في حجمها وسياقها".

وكان توفى أحد أبناء قبيلة المحافيظ بمحافظة مرسى مطروح، أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وتجمهر الأهالي أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر الحادث مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.