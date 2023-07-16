لماذا لم تنجح قمة الناتو فيلنيوس بتحديد موعد انضمام أوكرانيا للحلف؟

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على قمة الناتو الاخيرة والتحركات الداعمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الغربي لأوكرانيا إلا أنها فشلت في تحديد جدول زمني محدد لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأوضحت الصحيفة أنه في ختام قمة الناتو الأسبوع الماضي في ليتوانيا، حاول كل شخص معني تسوية الخلاف الكبير الذي اندلع بين أوكرانيا، والتي أرادت جدولًا زمنيًا واضحًا للانضمام إلى الحلف والحلفاء الغربيين الذين لم يرغبوا في تحديد جدول زمني.

وفي حينها، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما بعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحلول ذروة القمة يوم الأربعاء الماضي، حاولت جميع الأطراف تسوية الخلافات بكلمات مهدئة بينما أغدق الناتو أوكرانيا بمكافأة أخرى من الأسلحة لمحاربة روسيا، كما أنشأ الناتو مجموعة تسمى مجلس الناتو وأوكرانيا لتنسيق التعاون، في النهاية.

زيلينسكي يوجه انتقادات حادة لقرار الناتو

ولكن عشية قمة الناتو في فيلنيوس، وجه زيلينسكي انتقادات حادة لقرار الناتو الواضح بحجب جدول زمني واضح لعضوية أوكرانيا في الحلف.

وكتب: "إنه أمر غير مسبوق وسخيف أنه لم يتم تحديد إطار زمني للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا، بينما تمت إضافة صياغة غامضة حول الشروط في نفس الوقت حتى لدعوة أوكرانيا".

ثم أجرى زيلينسكي الطقوس اللازمة لشكر الناتو وقال: "نتائج القمة جيدة ويحقق الوفد الأوكراني انتصارًا أمنيًا كبيرًا لأوكرانيا وبلدنا وشعبنا وأطفالنا، وفي البداية بدا ذلك ندمًا كافيًا، ولكن لا، بعد أن غادر زيلينسكي فيلنيوس، أفرغت مجموعة من مسؤولي الناتو الذين لم يكشف عن أسمائهم انتقادات لاذعة للزعيم.

وقالت الصحيفة: "يوضح الحادث الإحباط داخل الناتو من أساليب الضغط التي يتبعها زيلينسكي ، حيث تساءل بعض أقوى مؤيديه هذا الأسبوع عما إذا كان يخدم مصالح أوكرانيا.

من المحتمل أن يتضح ما يعنيه كل هذا بالنسبة للجهود الحربية في الأشهر المقبلة، الهجوم المضاد الحالي لأوكرانيا يسير ببطء، حول إذا كان هناك أي شيء، فإن البيان الواضح بشأن عضوية الناتو المستقبلية بدلاً من لعبة إلقاء اللوم غير اللائق كان من شأنه أن يمثل دفعة معنوية.