"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

لقيت عروس بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعها، بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء ممارسة العلاقة الحميمة يوم زفافها مع زوجها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بعد اتهام أسرتها للعريس بالتسبب في موتها.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، بوفاة أسماء. ح 24 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز، حيث كانت مصابة بنزيف مهبلي حاد تسبب في وفاتها.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 50 عامًا، سائق قرر بزواج نجلته من كريم، 24 عامًا، منجد وعقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها، ثم تركها تنزف أكثر من 5 ساعات حتى ذهب بها للمستشفى.

وباستدعاء الزوج قرر عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، وتعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.