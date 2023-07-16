أوكرانيا تعلن عن تأهب جوي في 6 مقاطعات بالبلاد

أعلنت أوكرانيا في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن حالة تأهب جوي في 6 مقاطعات بالبلاد، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفي السياق ذاته، قال جيك سوليفان لشبكة CNN إن أوكرانيا تلقت بالفعل ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة.

وقال سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن القنابل يمكن استخدامها في غضون "ساعات".

وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى الذخائر المثيرة للجدل بسبب نقص ذخيرة المدفعية.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إن أوكرانيا تلقت شحنة من الذخائر العنقودية الأمريكية ومن المرجح أن تبدأ في استخدامها هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان، "لقد وصلت القنابل العنقودية إلى البلاد، "ليس لدي تقرير لكم اليوم حول ما إذا كانوا قد تم نشرهم بالفعل في هذه المرحلة، ولكن إذا لم يتم نشرهم، فسيتم نشرهم في الساعات أو الأيام المقبلة".

أعلنت إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر أنها تزود أوكرانيا بالذخائر المثيرة للجدل للمساعدة في هجومها المضاد المستمر.

وتتفكك الذخائر إلى قنابل صغيرة عند إطلاقها ، مما يمكنها من إلحاق أضرار أكبر بالقوات الروسية الراسخة، لكنها محظورة أيضًا على نطاق واسع نظرًا لاحتمال إلحاق الضرر بالمدنيين، حيث تتحول القنابل غير المنفجرة فعليًا إلى ألغام أرضية.

يجادل مؤيدو القرار بأن الذخائر العنقودية قد استخدمت بالفعل على نطاق واسع في أوكرانيا، وخاصة من قبل روسيا.

وتعهدت القوات الأوكرانية بتتبع استخدامها في عمليات التنظيف بعد الحرب.

وفي حديثه يوم الأحد، قال سوليفان إن الشحنة كانت ضرورية بسبب نقص قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي مشكلة قال إنها كانت موجودة في ظل الإدارة السابقة.

وفي يناير قال الجيش الأمريكي إنه يهدف إلى زيادة إنتاج جولة الناتو القياسية من 14000 شهريًا إلى 90.000 بحلول عام 2025، لكن هذا بعيد عن أن يكون كافياً لمواكبة الطلب: كانت القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 240.000 كل 30 يومًا، ذكرت وزارة الدفاع.

وقال سوليفان: "أمر الرئيس بايدن البنتاغون بالعمل بسرعة لزيادة قدرة الولايات المتحدة على إنتاج كل الذخيرة التي قد نحتاجها لأي صراع في أي وقت في المستقبل، نحن في خضم القيام بذلك".

لكنه أضاف أن "هناك حاجة إلى جسر بين اليوم واليوم الذي وصلنا فيه إلى الهدف"، و"توفير الذخائر العنقودية يملأ فجوة بالنسبة لأوكرانيا".