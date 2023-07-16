وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام ويوجه بوضع حلول سريعة لاستدامة منظومة العمل

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على مستشفى مطروح العام، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة الجراحية، حيث تابع موقف وتطور الحالة الصحية للمرضى من واقع السجلات الخاصة بهم موجها بتذليل اى عقبات لأى مريض والتدخل بنفسه وبصفة شخصية عند الحاجة وفى أي وقت لراحة المرضى، كما تفقد عناية الباطنة وكذلك الأقسام الداخلية.

كما تفقد وكيل صحة مطروح قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم موجها الي الدكتورة مروة فهيد وكيلة المستشفى على أهمية حل المعوقات الروتينية التى قد يتعرض لها هؤلاء المرضى وتسهيل علاجهم على نفقة الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف منظومة الغسيل الكلوي، وتحديث ماكينات الغسيل الكلوي، فضلًا عن رفع كفاءة الفرق الطبية من المتعاملين مع مرضى الغسيل الكلوي.

ووجه "سالم" لفريق العمل بالمديرية والمستشفى لوضع حلول سريعة واستباقية تساهم في استدامة منظومة العمل بقسم الكلى، ومنها توفير بعض المستلزمات والأدوات الخاصة بالغسيل الكلوي وبكميات مناسبة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

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