طارق فهمي لـ"لدستور".. قمة نيروبي تكتسب زخمًا كبيرًا بحضور الرئيس السيسي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة لمنتصف العام لتنسيقية الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نيروبي، مشاركة مهمة وتؤكد الحضور المصري في مؤسسات العمل الإفريقي المشترك وتشير إلى أن الرئيس السيسي يسعى لتحقيق فكرة التكامل الاقتصادي والتنمية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة يشارك فيها 13 دولة أفريقية والهدف الرئيسي فيها هو ملف الاندماج التجاري لدول القارة وربط الأسواق المالية وتطوير البنية التحتية وجواز السفر الإفريقي الموحد، بجانب بحث ملفات أخرى منها إنشاء سوق إفريقية مشتركة ونقل الخبرات والبحث عن مصادر أمنة لتوفير المواد الخام النادرة.

فهمي: مشاركة السيسي تعطي أهمية لقمة نيروبي

وأكد فهمي أن مشاركة الرئيس تعطي اهمية لهذه القمة خاصة مع اهتمام مصر الكبير للنطاقات الإفريقية والاتحاد الإفريقي ولعل دعوة الرئيس السيسي لإقامة المنطقة الحرة الإفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، كانت مهمة في هذا الإطار بالإضافة إلى رئاسة مصر لمؤتمر المناخ ومطالبة الرئيس بمنح تعويضات كبيرة.

وأكد فهمي أن القارة الإفريقية قارة واعدة، لافتا إلى أن مصر ترأس عددًا من الأنشطة التجارية بالإضافة إلى أن مصر دخلت الإشراف المباشر علي الكوميسا والايباد، مشددًا علي أن مشاركة الرئيس السيسي مهمة تؤكد توجه مصر الإفريقي وهدفها الرئيسي طرح رؤى ومقاربات ليس فقط في مجال أمن الطاقة ولكن مصر حريصة علي الحضور في هذه اللقاءات وخاصة أن القاهرة تقدم رؤية مختلفة قائمة علي فكرة التكامل الاقتصادي، ومنها عام 2019 وإطلاق إقامة منطقة التجارة الحرة، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستكون كلمة مباشرة في التغييرات المناخية ونحن حريصون مع تطوير العلاقات مع كينيا وخاصة أن لها ارتباطات تاريخية مع مصر وأعتقد أن كلمة الرئيس ستكون حاوية وشاملة إزاء القارة الإفريقية في هذا التوقيت الذي يشهد صراعا بين القوى الكبرى نحو تحقق أهدافها.

وأكد فهمي أن مشاركة الرئيس السيسي تضع الأولوية لأطر العمل الإفريقي المشترك، وخاصة لأن مصر تقدم الاقتصاد الإفريقي للعالم والكثير من الرؤى وتقريب وجهات النظر وتنمية الاستثمارات وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وبالتالي هذه القمة تكتسب زخما كبيرا بحضور الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن القاهرة تقدم مساعدات إنسانية للدول الأفريقية ودعم الجهود الإفريقية، بالتوازي مع توجهات الرئيس السيسي الذي قام بتأسيس مبادرة التكامل الإفريقي لدعم القارة في مجالات التنمية والتعليم والصحة والتجارة والأمن وغيرها.

وأضاف فهمي أن مصر تركز على إفريقيا لأنها منطلق رئيسي لتحقيق مجالات أوسع في مجال السياسية الخارجية المصرية في نطاقها الجغرافي والجيواستراتيجي في هذا التوقيت.