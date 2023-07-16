البيت الأبيض: الخدمة السرية فعلت اللازم بشأن قضية "كوكايين البيت الأبيض"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الخدمة السرية فعلت اللازم بشأن قضية "كوكايين البيت الأبيض.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى ادعى بشكل مثير أن سلطات إنفاذ القانون تعرف من تعامل مع كيس الكوكايين سيئ السمعة - والمسؤولون في إدارة بايدن هم جزء من مؤامرة مقلقة للتستر عليها.

وسلطت شبكة “إن بي سي” نيوز، الضوء على لماذا أغلق جهاز الخدمة السرية تحقيقه في الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض دون إجراء مقابلات، وبدون دليل مادي، لم تتمكن الوكالة من تضييق قائمة المشتبه بهم المحتملين التي تتجاوز 500 موظف وزائر، وقررت أن إجراء مقابلات مع الـ500 جميعًا لا يستحق العناء.

حيث أعلنت الخدمة السرية، أنها أغلقت تحقيقها بشأن من ترك علبة صغيرة من الكوكايين في البيت الأبيض دون العثور على الجاني، وقال متحدث باسم الوكالة لشبكة إن بي سي نيوز إنها فعلت ذلك دون إجراء مقابلات.

واختبرت الوكالة، جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، العبوة لتحديد أنها كانت كوكايين وبحثت عن أي بصمات أصابع أو دليل الحمض النووي.

ولكن الاختبارات لم تسفر عن أدلة جنائية قابلة للاستخدام، كما لم تقدم لقطات فيديو للمنطقة التي تم العثور فيها على الحقيبة أي دليل لتضييق نطاق المشتبه بهم المحتملين بما يتجاوز قائمة تضم حوالي 500 موظف وزائر مروا خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني غوغليمي إن الوكالة قررت أن إجراء مقابلات مع جميع الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص يمكن أن يكون عبئًا على الموارد ، وقد ينتهك الحريات المدنية ، ومن المحتمل ألا يكون مثمرًا دون وجود دليل مادي مماثل يربط أي شخص بالمخدرات.

قال غوغليمي إن الكمية الصغيرة من الكوكايين، 208 ملليجرام أو حوالي 0.007 أوقية ، لن تؤدي إلا إلى تهمة جنحة في مقاطعة كولومبيا وقررت الوكالة أن ذلك لا يضمن إنفاق الموارد اللازمة لمقابلة 500 شخص.

ولفت الحادث انتباه الرأي العام في الأيام الأخيرة، بما في ذلك انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا إدارة بايدن بعدم القيام بما يكفي للعثور على الجاني.

مسؤولون يوضحون أين تم العثور على الكوكايين في البيت الأبيض

نشر الرئيس السابق دونالد ترامب على موقع Truth Social يوم الخميس، "على الرغم من كل الكاميرات التي تشير مباشرة إلى" مسرح الجريمة "، وأعظم الطب الشرعي في أي مكان في العالم، إلا أنهم لا يستطيعون اكتشاف ذلك؟ إنهم يعرفون الإجابة، وكذلك يفعل الآخرين!".

قال تشاك روزنبرج، المحامي الأمريكي السابق والمدير بالإنابة لإدارة مكافحة المخدرات في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، إن وكالات إنفاذ القانون بحاجة إلى النظر في مواردها عند اتخاذ قرارات بشأن من وماذا تحقق.

وأضاف روزنبرج: "كان بإمكانهم إجراء المقابلات، لكن في نهاية اليوم، سنستغرق مسافة طويلة عبر الرمال الجافة، كما أن لديهم موارد محدودة ولا بأس في أن يقرروا أن بعض الأشياء تستحق وقتهم وبعض الأشياء لا تستحق وقتهم."