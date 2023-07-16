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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 أيام.. النيابة تحبس المتهم بدهس محامية

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق

نيابة المقطم والخليفة الجزئية المحامية أميرة جمال حبس قائد السيارة غرفة عمليات النجدة

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