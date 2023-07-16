جمع التبرعات.. لماذا خفض رون ديسانتيس المرشح الأمريكي حملته الانتخابية؟

ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، اليوم الأحد، قام حاكم فلوريدا والمرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 رون ديسانتيس بخفض عدد موظفي حملته الانتخابية، حيث تكافح حملته لتحقيق أهداف جمع التبرعات.

وأضاف التقرير انه تم تسريح أقل من 10 موظفين، وفقًا لما ذكره موظف مجهول، وفقًا لما ذكرته بوليتيكو.

وشارك الموظفون في التخطيط للحدث ويمكن أن يتم اختيارهم من قبلDeSantis super-Pac ، Never Back Down، حيث غادر اثنان من كبار مستشاري الحملة، ديف أبرامز وتاكر أوبنشاين، الحملة الأسبوع الماضي لمساعدة مجموعة غير ربحية مؤيدة لـ DeSantis.

وأفادت مصادر داخل الحملة عن تقييم داخلي مفاده أن الحملة وظفت عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين في وقت مبكر جدًا.

وقال مصدر جمهوري مطلع على عملية تفكير الحملة: "لم يكن عليهم أبدًا جلب هذا العدد الكبير من الأشخاص، فقد كان معدل الحرق مرتفعًا للغاية، وحذر الناس مديرة الحملة لكنها لم ترغب في سماع أي شيء".

ومن المتوقع حدوث مزيد من التغييرات داخل الحملة في الأسابيع المقبلة بعد شهرين من الحملة الرئاسية، حيث لا يزال DeSantis متخلفًا بشكل كبير في المركز الثاني خلف الرئيس السابق دونالد ترامب.

حتى في ولاية فلوريدا، موطن DeSantis، لا يزال ترامب يتقدم 20 نقطة على الحاكم، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة فلوريدا أتلانتيك مؤخرًا.

كما ان "ناخبو الولاية الأوائل ملتزمون بهدوء تجاه المرشحين الذين يختارونهم في سؤال اقتراع بعيد المدى - بما في ذلك العديد من مؤيدي ترامب"، قرأ مذكرة حملة داخلية حصلت عليها إن بي سي نيوز بينما تعيد حملة DeSantis تركيز الموارد على الولايات التمهيدية المبكرة.

و"يقول المشاركون في مجموعتنا المركزة في الولايات المبكرة إنهم لا يخططون لاتخاذ قرار حتى يقابلوا المرشحين أو يشاهدونهم وهم يناقشون".

جمعت حملة DeSantis 20 مليون دولار منذ إطلاق حملته الرئاسية، ولكن تم تلقي أكثر من ثلث التبرعات خلال الأيام العشرة الأولى من حملته، وتظهر بيانات جمع التبرعات المالية أن حملته كانت تعتمد على المتبرعين الأثرياء الذين وصلوا بالفعل إلى أقصى حد، المساهمات الفردية المسموح بها.

أنفقت حملته بشكل كبير على كشوف رواتب 90 موظفًا وجهود جمع التبرعات، بما في ذلك أكثر من 900000 دولار على البضائع، و883000 دولار على الاستشارات الرقمية، و867000 دولار على مواضع الوسائط، و730 ألف دولار على البريد المباشر.