طرح البوستر التشويقى لفيلم حسن الرداد الجديد "بلوموندو"

يواصل النجم حسن الرداد تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "بلوموندو" والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن موسم صيف 2023.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي للعمل، والذي ظهر عليه حسن الرداد وهو يرتدي قناع ويقف وسط عدد من الفتيات في شكل جديد ومختلف يواكب بوسترات الأفلام العالمية.

وصور حسن وأبطال الفيلم الفترة الماضية عددا من مشاهد فيلم "بلوموندو" في مناطق متفرقة بشوارع القاهرة وتضمنت المشاهد أحداث الأكشن بتواجد فريق كامل من مصممي المعارك والأكشن.

ويكثف مخرج العمل ياسر سامي عدد ساعات تصوير مشاهد فيلم "بلوموندو" للانتهاء منه نهاية شهر يوليو الجاري أو منتصف أغسطس المقبل من أجل المشاركة في موسم الصيف السينمائي الحالي وسط تواجد عدد كبير من النجوم في أعمال أخرى في موسم الصيف أيضًا بعد النجاح الكبير الذي حققته مجموعة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى المنقضي.

ويظهر حسن الرداد خلال أحداث فيلمه الجديد "بلوموندو" بشخصية رجل أعمال يعمل في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

فيلم "بلوموندو" من تأليف حازم ومحمد ويفي ومن إخراج ياسر سامي وإنتاج سامر المحضر، ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم أفلام الصيف الحالي 2023، ويجري مخرج العمل والشركة المنتجة، في الوقت الحالي، على التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.