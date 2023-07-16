ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: إفريقيا الأكثر تضررًا من تغير المناخ.. ونناشد شركاء التنمية التجاوب مع احتياجات دولنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القارة الإفريقية من أكثر القارات تضررًا نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم، أن هذا يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظرًا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيسي أنه رغم ما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب، ولا يزال شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الإفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة، النقل، والزراعة، فضلًا عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السيسي تغير المناخ أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الأزرق قمة كينيا قمة شرم الشيخ كوب 27 بشرم الشيخ

الأكثر قراءة

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ودعت كل الزملاء.. اللحظات الأخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها

دفاع المحامية المتهمة بـ طبيب الساحل يطالب بتخصيص مقر حبس استثنائي

تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الدقهلية

الإعدام لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟