السيسى: إفريقيا الأكثر تضررًا من تغير المناخ.. ونناشد شركاء التنمية التجاوب مع احتياجات دولنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القارة الإفريقية من أكثر القارات تضررًا نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم، أن هذا يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظرًا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيسي أنه رغم ما عكسته قمة شرم الشيخ من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب، ولا يزال شركاء التنمية بما فيها المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الإفريقية لتنفيذ عملية التحول الاقتصادي لإعادة توجيه قطاعات مثل الطاقة، النقل، والزراعة، فضلًا عن تنفيذ الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة.